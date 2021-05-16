Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко приголомшила дивною витівкою

Як передає Politeka.net, Вікторія стала широко відомою після того, як почала працювати з «Дизель шоу». Зараз вона одна з найбільш затребуваних актрис в Україні.

У себе в Instagram актриса показала, як проводить час з батьками. Спочатку Вікторія зробила селфі, засвітивши свою маму і батька.

"Кава з батьками. Тато від когось явно шифрується", - підписала фото зірка, маючи на увазі насунуту на обличчя панамку.

Пізніше вона показала, що прийшла в кафе в одному купальнику. Без штанів виявився і батько зірки. Втім, красуня не розгубилася і домалювала штани у фотошопі.

"Прийшли в кафе без штанів і туфель", - підписала знімок зірка.

Відзначимо, що на відпочинок актриса вирушила не тільки зі своїми батьками, але і з їхніми друзями. У соцмережах вона із задоволенням ділиться з шанувальниками цікавими моментами з відпочинку.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко закуталася в чорну тканину, перетворивши її в загадковий балахон. На голову зірка "Дизель шоу" пов'язала імпровізований чорний тюрбан з рушників. Свій незвичайний образ Вікторія пояснила.

"Що б ви подумали при вигляді людини в такому вбранні?",- запитала вона у шанувальників.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями: "Яка ж гарненька".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, з ким приємно проводить час за коктейлем: особисте фото.

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" в сміливому купальнику здивувала кадрами з відпустки:"Наша Буля ураган".