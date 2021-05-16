Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила пролити світло на чутки про роман з молдавським музикантом Даном Баланом
Як передає Politeka.net, артисти протягом двох років були колегами на вокальному проекті "Голос країни". Між ними зав'язалися дуже теплі стосунки, які постійно підігрівалися фліртом в прямому ефірі.
Шанувальники зірок мріяли, щоб вони стали парою, але цього не сталося. Довгий час артисти зберігали мовчання, не коментуючи свої стосунки. Нещодавно продюсер "1+1" Володимир Завадюк заявив, що роман між Тіною і Даном був "створений синтетично" заради рейтингів програми.
Першим перервав мовчання Дан Балан, який зазначив, що ніколи не заявляв про будь-який зв'язок між ними, крім дружнього.
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"Те, що ви бачили в ефірах "Голосу", – це була щира симпатія, а далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман", - заявив артист.
Пізніше і Тіна вирішила прокоментувати слова колеги.
"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі - це наш secret paradise", - написала співачка.
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