Український співак Микита Ломакін, який зустрічався з Мішель Андраде і брав участь в останньому сезоні "Голосу країни", вразив спільним кадром з Надею Дорофєєвою
Як передає Politeka.net, Микита Ломакін прославився ще в підлітковому віці, коли пройшов в прямі ефіри вокального шоу «Х-фактор». Там хлопець дуже добре зарекомендував себе, але після проекту пропав зі сцени. У 2021 році артист вирішив знову заявити про себе і прийшов на шоу «Голос країни». Там він потрапив в команду Тіни Кароль, яка раніше записала з ним дует.
23-річний Ломакін часто радує публіку яскравими публікаціями в Instagram, де підігріває до себе інтерес. На свіжому фото він позував в обнімку з ще одним тренером "Голосу" Надею Дорофєєвою. Співачка була одягнена в неймовірно красиву сукню салатового відтінку. Вона міцно притиснулася до Ломакіна, а він мрійливо подивився вгору.
У коментарях зіркам залишили масу приємних слів.
"З такою дівчиною хоч на край світу", "красиві", "Ваушні", "красива пара", "пощастило тобі", " ти щасливий?",- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Ломакін пожартував над своєю зовнішністю.
"За ваше здоров'я, щоранку я як метелик перетворююся з азіата а турка", - написав Микита.
Нагадаємо, що екс-бойфренд Мішель Андраде і зірка "Голосу країни" Ломакін здивував своєю розвагою: "так незвично, клас!".
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