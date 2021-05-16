Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила незвичайним вбранням

Як передає Politeka.net, Фреймут стала популярною в Україні завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вона вела разом з Олександром Педаном і Сергієм Притулою. Пізніше вона закріпила свій успіх за допомогою культової передачі "Ревізор" і низці проектів на "Новому каналі". Великим успіхом для телеведучої став перехід на "1+1", де вона пропрацювала кілька років.

Після заміжжя і народження дітей кар'єра Ольги пішла на спад. Про гостру на язик блондинку стали поступово забувати. Новий виток кар'єри Фреймут почався на шоу «Танці з зірками», де вона протрималася досить довго, незважаючи на те, що досить слабо танцювала. Після шоу Ольга стала активніше вести рубрику про етикет у себе в мережі, і брати участь в різних інтерв'ю і світських заходах.

На свіжому кадрі, який телеведуча опублікувала в мережі, вона постала в шовковому топі з мереживом. Погляди шанувальників привернуло дуже глибоке декольте, яке Фреймут дозволяє собі досить рідко. Зірка накинула зверху блакитний піджак, який гармоніював з її кольором очей. Образ доповнили прикраси, які ідеально виглядали на телеведучій.

Нагадаємо, що Фреймут в сукні-сорочці влаштувала жаркий відпочинок разом з подругою: "а ось і красиві...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут публічно присоромила відомого телеведучого і зняла все на камеру: «Стоп, стоп, стоп...».

Також Politeka писала, що Фреймут публічно вибачилася перед дочкою від першого шлюбу, що сталося: "Злата, пробач, так не можна".