Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила незвичайним вбранням
Як передає Politeka.net, Фреймут стала популярною в Україні завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вона вела разом з Олександром Педаном і Сергієм Притулою. Пізніше вона закріпила свій успіх за допомогою культової передачі "Ревізор" і низці проектів на "Новому каналі". Великим успіхом для телеведучої став перехід на "1+1", де вона пропрацювала кілька років.
Після заміжжя і народження дітей кар'єра Ольги пішла на спад. Про гостру на язик блондинку стали поступово забувати. Новий виток кар'єри Фреймут почався на шоу «Танці з зірками», де вона протрималася досить довго, незважаючи на те, що досить слабо танцювала. Після шоу Ольга стала активніше вести рубрику про етикет у себе в мережі, і брати участь в різних інтерв'ю і світських заходах.
На свіжому кадрі, який телеведуча опублікувала в мережі, вона постала в шовковому топі з мереживом. Погляди шанувальників привернуло дуже глибоке декольте, яке Фреймут дозволяє собі досить рідко. Зірка накинула зверху блакитний піджак, який гармоніював з її кольором очей. Образ доповнили прикраси, які ідеально виглядали на телеведучій.
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Нагадаємо, що Фреймут в сукні-сорочці влаштувала жаркий відпочинок разом з подругою: "а ось і красиві...".
Як повідомляла Politeka, Фреймут публічно присоромила відомого телеведучого і зняла все на камеру: «Стоп, стоп, стоп...».
Також Politeka писала, що Фреймут публічно вибачилася перед дочкою від першого шлюбу, що сталося: "Злата, пробач, так не можна".