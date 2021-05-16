Солістка Go_A, українська співачка Катя Павленко поділилася новинами з відкриття пісенного конкурсу "Євробачення"
Як передає Politeka.net, в Роттердамі офіційно стартував міжнародний пісенний конкурс, який пройде в період з 18 по 22 травня на арені Ahoy. Відкриття відбулося у вигляді червоної доріжки з презентацією всіх учасників. Правда, через пандемію червона доріжка виглядала не зовсім звичайно.
Як повідомляє низка ЗМІ, преса стоїть за огорожею на відстані двох метрів один від одного. Кожна країна і представники з цих країн огороджені кабінами. Конкурсантів виводять до фотографів, після чого садять в автобус і розвозять по готелях. При цьому, делегації, в яких був виявлений коронавірус, не випустять на червону доріжку. Їх участь у півфіналі поки залишається під питанням.
Катя Павленко звернулася до фанатів напередодні своєї появи на червоній доріжці.
«У зв'язку з тим, що на «Євробаченні» сталося кілька випадків коронавірусу, ми сидимо в готелі, чекаємо подальших дій, тому що ми не знаємо, що буде далі з червоною доріжкою», - зазначила Павленко.
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Пізніше вона опублікувала кілька сторіс, показавши, що свій вихід українська група не пропустила.
"Зараз будемо грати в зірок. Будемо йти по подіуму і робити вигляд, що ми зірки", - заявила дівчина.
Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко після різкого погіршення самопочуття зробила заяву перед "Євробаченням": "я вільна".
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