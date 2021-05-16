Знаменита українська актриса Ольга Сумська з розмахом відгуляла своє весілля

Як передає Politeka.net, актриса та її чоловік Віталій Борисюк вирішили влаштувати весілля на честь 25 років спільного життя. Подружжя вирішило провести весілля за всіма правилами. Борисюк одягнув святковий костюм з метеликом, а Сумська вибрала весільну білу сукню. Не забула актриса і про фату.

На свято зірки покликали своїх близьких, які розділили з ними цей вечір. У мережі з'явилося безліч яскравих знімків і відео з заходу. На одному з відео засвітився український співак Віталій Козловський, який, судячи з усього, був запрошеною зіркою на весіллі. Сумська на мить забула про свого чоловіка і стала танцювати з Козловським, підспівуючи йому. Борисюк же в цей час скромно танцював на задньому плані.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська була вражена тим, як глядачі зустріли її в театрі після довгої перерви. Зірка не приховувала емоцій-після виступу вона зробила кілька пам'ятних фото з квітами.

"Дорогі мої, низький вам уклін, так рада була, такі квіти красиві, приємно бачити! Це після карантину незвично", - заявила вона.

Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".

Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська після 25 років у шлюбі з Борисюком знову одягла весільну сукню і фату, кадри торжества: "а ось і наречений".