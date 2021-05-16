Дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом

Як передає Politeka.net, у свої 16 років Марія вже є успішним блогером, який заробляє собі на життя за допомогою мікроблогу. У програмі "Зірковий шлях" дівчина зізнавалася, що вже бере гроші за рекламу. Але однієї зіркової мами недостатньо, щоб блог розвивався і був успішним, тому Маша намагається радувати своїх підписників цікавим контентом.

На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.

"Придумайте підпис під цю фотку", - коротко підписала фото Марія.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Також шанувальники спробували придумати цікавий опис до фотографії.

"Ніяких почуттів, крім, почуття стилю і голоду", "Богинюшка", "як і завжди нереальна", "Маша обережна!", "Всевидюче око", "дивиться в далечінь", "Ща покуримо поки ніхто не бачить", "Вже світанок, а я не вдома", - пишуть користувачі Мережі.

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