Група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" у 2021 році, здивувала образами на церемонії відкриття конкурсу

З 18 по 22 травня відбудеться конкурс "Євробачення", передає Politeka.net. У неділю, 16 травня, пройшла церемонія відкриття конкурсу.

Учасники з різних країн по черзі з'являлися перед камерами і в прямому ефірі, розповідаючи про себе кілька слів.

Про пісню "Шум", яку Go_A виконуватиме на конкурсі, стало відомо, що англійською вона звучить також - "шум". Композиція має відсилання на Дух лісу зі слов'янської міфології, який уособлював розквітлу природу і Дніпро, що прокидається до весни. Музиканти поклали в основу оригінальний фолк і спробували відтворити українську культуру через музику.

Український гурт Go_A здивував своїм виходом на бірюзовій доріжці. Музиканти вийшли в чорно-білих комбінезонах. Ведучій костюми артистів нагадали вбрання з фільму "Матриця", але один з музикантів відповів, що вбрання групи є відсиланням до їх номеру на "Євробаченні". А також учасник групи розповів, що костюми зроблені з переробленого пластику. Відповідні фото з'явилися в офіційному акаунті групи. За кілька годин пости зібрали тисячі лайків і багато коментарів.

"Оригінальні, стильні, Класні!💖 🖤 💖 ", "Ось що таке стиль🔥 🤘 🇺 🇦", " оригінальні і неймовірні ... 🤩 Як завжди, коротше 💪", " як я радий, що Ви наші представники на Євро ❤️", " ви прекрасні! 🙌 ", "Ви бомбезні! костюми вогонь! ❤ ️ 🔥 👏 ", "Офігенні", "найстильніші в цей вечір!",- написали користувачі мережі.



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