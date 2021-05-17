Стало відомо ім'я переможниці конкурсу "Міс Всесвіт", а українка не потрапила й в ТОП-21

Переможницею конкурсу стала Андреа Месе, яка представляла Мексику, повідомляє Politeka.net. Дівчині 26 років, вона програмістка за освітою, візажистка і активістка, що займається правами жінок.

Першою віце-міс стала 27-річна Джулія Гама з Бразилії. Другою - 27-річна Янік Масета Дель Кастілло з Перу. У ТОП-5 увійшли красуні з Індії та Домініканської Республіки, а українка, Єлизавета Ястремська, не увійшла й в ТОП-21.



Перед виходом на сцену Ястремська була дуже натхненна, про що говорять її сторіс.

"Сьогодні день, якого я чекала так довго! Сьогодні я учасниця фіналу конкурсу краси "Міс Всесвіт", про який я мріяла з дитинства, і моя мрія здійснилася", - писала "Міс Україна".

За словами моделі, цей конкурс став для неї платформою для розвитку і досягнення нових висот, тому вона рада, що цей день настав.

В одному з відео зірка навіть мало не розплакалася від почуттів, що нахлинули на неї.

"У цьому житті можливо все, тому що я колись про це мріяла, і у мене тепер це є, і я теж вам щиро бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися", - розповіла Ястремська.

А у своєму пості модель подякувала всім за допомогу після конкурсу.

"Незалежно від результату, я вже щаслива бути на цій сцені і представляти свою країну. Спасибі @missukraine_universe, @missuniverse за цю можливість, яка трапляється тільки раз у житті", - поділилася Єлизавета.

Українка висловила подяку всім, хто її підтримав, а також написала, що рада за майбутніх переможниць.

Нагадаємо, українка Ястремська показала розкішну сукню для фіналу конкурсу"Міс Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

Також Politeka писала, українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт".