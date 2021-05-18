Цікаві кадри зі співачкою Олею Поляковою з'явилися в Мережі

37-річна артистка, яка скаржилася на заборони концертної діяльності під час локдауну, після скасування жорсткого карантину з головою поринула в роботу. Відомо, що Оля зараз знімає новий кліп, а також дає приватні концерти в розважальних закладах. Кадри з останнього такого заходу і з'явилися в Мережі.

Полякова репостнула в "сторіз" свій виступ, на якому постала в традиційному епатажному вбранні, виконуючи пісню, що стала вже "гімном" будь-якого сабантуя, передає Politeka.net.

Так, Оля в блискучому боді з бахромою і сріблястій короні заспівала "Королеву ночі" під оплески натовпу, що танцював біля сцени.

"Я королева ночі сьогодні точно.

Очі не ховаю я, більше не заплачу.

Ти тепер вільний.

Роби що завгодно, прощай!", - співала красуня, запалюючи публіку.

Раніше ми розповідали, що Полякова взяла участь у кулінарному шоу "МайстерШеф. Селебріті". Зірка увійшла до червоної команди, в якій разом зі своїми колегами-співачками Аліною Гросу та Tayanna боролася з "синіми" за унікальну срібну сковорідку.

Ділячись враженнями, Гросу порівняла Полякову зі свекрухою, чим здивувала фанатів: "Хороший тамада і конкурси цікаві 🤪 🤪 🤪 @ polyakovamusic і @ tayanna_reshetnyak - найкраща команда в світі 🤗 🤗 🤗 і хоч у мене немає свекрухи, але досвід спільного проведення часу на кухні з улюбленою Поляковою коштує набагато дорожче😅❤️".

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