Молода українська співачка Мішель Андраде поділилася своєю радістю

Як повідомляє Politeka.net, співачка болівійського походження і підопічна Потапа Мішель Андраде на своїй сторінці в Instagram розповіла про важливу подію.

"Нарешті можу поділитися новиною-я стала ведучою нового сезону "Орел & Решка. Земляни" після нашого болівійського випуску в ювілейному сезоні я закохалася в цей проект і в найталановитішу команду, яка його створює. А тепер разом з @makashovskiy ми стали її частиною", - написала вона.

Мішель Андраде зазначила, що просто в захваті від нової роботи.

"Завжди було цікаво спілкуватися з людьми, бути ближче, слухати їхні історії, зрозуміти чим вони відрізняються, що у них спільного що робить їх особливим - а зараз такими цікавими і неймовірними зустрічами наповнений кожен мій день! А я наповнена натхненням і спрагою пригод! Впевнена, що новий сезон вразить кожного глядача, тому що він про людей, про людину», - поділилася вона.

Судячи з коментарів, глядачам також сподобалася Адраді в ролі ведучої шоу.

"Клас, тобі дуже йде роль ведучої🔥 вперед до нових вершин", " клас поздрав вітаю 🔥! Буду чекати випуску", " Малятко 🔥 ура)) пишаюся сильно», - пишуть в коментарях.

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