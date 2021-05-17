Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, поділився враженнями про новий проєкт

47-річний виконавець, який раніше заявляв про бажання зав'язати з перевтіленнями в Сердючку, передумав, з'явившись, на радість фанатів, в новому шоу.

Данилко "воскресив" Вєрку заради участі в тревел-програмі "Орел і решка". Разом зі своєю мамою Сердючка стала ведучою ювілейного випуску і відправилася в Барселону, Іспанія

Враженнями від поїздки Данилко поділився з Катею Осадчою в програмі "Світське життя", передає Politeka.net.

"Я кажу: "Мамо, я хочу на карантині полежати на дивані, подивитися "Кріпосну"... я не хочу туди їхати". Мама: "Ой, мама - не кощій безсмертний, мама хоче з акулою купатися..." І довелося везти. Звичайно, дратувало мене все, в цій Іспанії, але в результаті мені сподобалося", - повідав Андрій Михайлович у своїй гуморній манері.

За словами Данилка, найбільше йому сподобалося жити в замку.

"Мене всі дражнили "принцеска" - я ж була гарненькою? Мамо, ну чого ви?.. Ваш сміх образливий! Мені тільки не вистачало, дійсно, замку. Я була в тому замку, де знімали "Ігри престолів", - розповів артист, не вилазячи з образу Вєрки.

Нагадаємо, Сердючка, яка звикла дивувати публіку, заявила продюсерам "Орла і решки", що хоче жити в унікальному місці в Іспанії.

Не бажаючи селитися в звичайний готель, Вєрка розмірковувала: "Має бути щось неординарне... наприклад, такий сюжет: жила маленька дівчинка, маленька зірочка в Полтаві, в прибудові. І ось вона, домігшись успіху, в ювілейний рік культової програми оселилася в замку!".

Данилкові пішли назустріч і зняли для нього з мамою розкішний замок Санта-Флорентіна в Канет-де-Мар (Каталонія). Цей замок був побудований в ХІ столітті і розташований посеред густого лісу.

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Як Politeka писала, що Данилко розкрив, від чого відмовився через здоров'я: "це дуже дорого, та й я...".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".