Солістка популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про нагороди на церемонії " Yuna", а Катя Осадча показала інтер'єр будинку зірки
Напередодні The Hardkiss опинилися серед володарів головних статуеток, перемігши на церемонії " Yuna" у категорії "Краще концертне шоу", а також отримавши звання кращої рок-групи року. Як пише Politeka.net, цього разу зірка розповіла про нагороди та інтер'єр будинку Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя".
"Недарма будували будинок великий і з довгими полицями-буде де розмістити нагороди", - сказала Осадча.
Катя Осадча спритно підмітила, що не дарма в будинку і студії зоряної пари багато довгих полиць - буде куди складати нагороди.
На кадрах показали "сімейне гніздечко" Юлії Саніної - просторий будинок з терасою в сіро-білих тонах.
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"Справжній урожай. Мені аж незручно. Навіть не знаю, як реагувати. Приємно, звичайно, а з іншого боку, хочеться, щоб з'являлися нові обличчя, новиее артисти, щоб була конкуренція, тому що нас вже всі зненавиділи, я думаю", - сказала про нагороди Саніна, тримаючи в руках відразу кілька статуеток.
Варто відзначити, що дві статуетки з полікованих Саніна розділить зі співачкою Тіною Кароль за спільну роботу "Вільна". За словами Юлії, вона вже написала Тіні про це у Вайбер.
Нагадавши, Влад Яма посміявся над" ридаючою "Саніною з The Hardkiss:" плаче, тому що...".
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.
Також Politeka писала, що Саніної з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті:"найгірший відпустку".