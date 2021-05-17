Слава Камінська і Вікторія Смеюха, які заявляли про розпад загальної групи "НеАнгели", знову виступили разом, як один колектив

Артистки діляться кадрами на своїх сторінках у соцмережах, повідомляє Politeka.net.

Так, 16 травня "НеАнгели" відіграли останній публічний концерт у Києві у "Freedom Hall". Днем раніше Віка і Слава дали прощальний концерт у Дніпрі.

Відтепер дует "НеАнгели" продовжать виступати на приватних заходах, але записувати нові пісні не буде.

А поки дівчата діляться кадрами з Заходу, які активно коментують в мережі.

"Шкода, ви разом краще 😢", "які ви круті!! Обожнюємо вас, будемо слухати в будь-якому форматі, будьте щасливі))) спасибі за концерт і живий звук, щирість це велика рідкість сьогодні ", "красуні! Шикарні дівчата! Слава, класних тобі хітів під твій обладнаний вокал", "спасибі за все, дівчатка. Тепер самі... Удачі і успіхів обом", - пишуть в коментарях.

Слава Камінська і Вікторія Смеюха виступали в групі "НеАнгели" 15 років і за цей час дует встиг записати п'ять альбомів, зняти більше 20 кліпів, і заробити багато номінацій і статуеток.

4 березня 2021 року "НеАнгели" повідомили про свій розпад.

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" разом з Камінською зворушили українців навіть після розпаду групи.

А ще Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" після трагічного удару звернулася до українців.

Також Politeka повідомляла, що горе потрясло Славу Камінську з "НеАнгелів", зірка розповіла про втрату.