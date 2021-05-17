Коханий "холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав свої робочі будні в Студії " Квартал 95"

Як відомо, Олександр Еллерт працює автором і сценаристом студії "Квартал 95", також був учасником "Ліги сміху". А в новому сторіз на своїй сторінці в Instagram Еллерт показав, що відбувається в Студії "Квартал 95". Про це пише Politeka.net.

Так, на новому відео Еллерт показав свою веселу роботу. Маленьке рожеве порося гуляє в Студії" Квартал 95 " і забавно виляє закрученим хвостом.

"Новий автор... авторка", - з гумором підписав відео Еллерт і відзначив місце локації-Студія"Квартал 95".

На відео Олександр жартома запитує своїх колег: "Собаку нового завели?"А вже на наступному відео показує, як годує декоративного кнура фруктом прямо з рук. Судячи з вигляду, Еллерт годує його манго.

"Це звичайно прикол Шалений", - жартома підписав відео еллерт.

Раніше улюблений "холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як провів вихідний з дітьми - Платоном і Елею. Ксенія виховує сина Платона, а у Олександра є дочка Еля від першого шлюбу.

Нагадавши, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт показав свій "чоловічий рай" без Ксенії: несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, син Ксенії Мішиної публічно викрив Еллерта у брехні, що сталося: "він обманює!".

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина злила в Мережу приватні подробиці про Еллерта:»як виглядає у Саші...".