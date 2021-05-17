Актриса Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк нещодавно освіжили "весільні клятви". Церемонію відвідало багато зірок: колег і друзів артистів

54-річна Сумська разом із чоловіком цього року відзначили 25 річницю весілля. Щоб зміцнити свій союз і ще раз підтвердити, що почуття як і раніше не згасли, пара вирішила повторити одруження. Кадрами цієї події в своїх "сторіз" в Instagram ділилася Сумська, передає Politeka.net.

Невелика вечірка відбулася 14 травня в одному з ресторанів Києва. Ольга і Віталій ще раз уклали шлюб і відсвяткували подію в колі найближчих родичів і друзів. На церемонію прийшли Володимир Горянський і Гарік Кричевський з дружинами, Віталій Козловський та інші знаменитості.

Наречений з'явився перед публікою в чорно-білому костюмі з метеликом, а наречена одягнула біле мерехтливе плаття, довгу білу фату та бежеві човники.

Не могла пропустити церемонію і ведуча "Світського життя" Катя Осадча. Зірка, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, з'явилася на святі в довгій сукні вільного крою лимонного відтінку й малинових туфлях на шпильці. Осадча засвітила помітно кругленький животик, побажавши "щастя молодим".

Раніше ми розповідали, що Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і чотирирічним сином Ванею нещодавно повернулися з Туреччини. У відпустці ведуча дозволила собі розслабитися. Судячи з фото, якими вона ділилася в Instagram, Катя з'являлася на публіці практично без косметики, дивуючи справжньою зовнішністю. Фільтрами зірка теж не користувалася.

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