Актриса Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк нещодавно освіжили "весільні клятви". Церемонію відвідало багато зірок: колег і друзів артистів
54-річна Сумська разом із чоловіком цього року відзначили 25 річницю весілля. Щоб зміцнити свій союз і ще раз підтвердити, що почуття як і раніше не згасли, пара вирішила повторити одруження. Кадрами цієї події в своїх "сторіз" в Instagram ділилася Сумська, передає Politeka.net.
Невелика вечірка відбулася 14 травня в одному з ресторанів Києва. Ольга і Віталій ще раз уклали шлюб і відсвяткували подію в колі найближчих родичів і друзів. На церемонію прийшли Володимир Горянський і Гарік Кричевський з дружинами, Віталій Козловський та інші знаменитості.
Наречений з'явився перед публікою в чорно-білому костюмі з метеликом, а наречена одягнула біле мерехтливе плаття, довгу білу фату та бежеві човники.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Не стало відомого радянського актора і режисера, колеги повідомили про трагедію: "причиною смерті..."
Конфлікт Ізраїлю і Палестини досяг апогею, в хід пішли танки і вертольоти: моторошні кадри
Макаревич поділився враженнями про українські міста: "Ми проводимо дні в радості"
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Не могла пропустити церемонію і ведуча "Світського життя" Катя Осадча. Зірка, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, з'явилася на святі в довгій сукні вільного крою лимонного відтінку й малинових туфлях на шпильці. Осадча засвітила помітно кругленький животик, побажавши "щастя молодим".
Раніше ми розповідали, що Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і чотирирічним сином Ванею нещодавно повернулися з Туреччини. У відпустці ведуча дозволила собі розслабитися. Судячи з фото, якими вона ділилася в Instagram, Катя з'являлася на публіці практично без косметики, дивуючи справжньою зовнішністю. Фільтрами зірка теж не користувалася.
Нагадаємо, вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча розгубилася, кажучи про маму, зворушливе відео: "вона сама...".
Також Politeka писала, Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".