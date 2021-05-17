Відома українська співачка Злата Огневич, зірка нового шоу "Холостячка", показала себе, розповівши про прем'єру
Як пише Politeka.net, Злата Огневич встигла побудувати кар'єру успішної співачки і навіть виступала на Євробаченні. Зараз красуня вирішила знайти свою любов, тому пішла в якості головною героїнею на шоу "Холостячка". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де публікує цікавий контент.
На кадрах Злата позувала в піджаку і штанях, а образ доповнила стильним капелюшком. Красуня зняла верхній одяг, показавши, пишні форми в розкішному декольте.
"Always вже в європейських плейлистах!",- розповіла Злата Огневич про свою нову пісню.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"А Ви приїдете ще в Славутич", "вогонь", " Хочу в клуб, коли там зеленку відкривають??", "Гаряче, дуже гаряче", "Люблю тебе злата і люблю цю пісеньку", "Вау, круто", "вогонь".
Повідомлялося, що українська співачка, зірка нового сезону шоу "Холостячка", Злата Огневич, підкорила ніжним образом.
На нових фото зірка позувала в ніжному образі - красивому блакитному вбранні в горошок і з нескромним декольте. Макіяж підкреслив красу Огневич.
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