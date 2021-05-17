Відома французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, показала результат нової фотосесії

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі є успішною французькою моделлю, а кілька років тому вийшла за іменитого красеня Венсана Касселя. І хоч красуня вже народила і виховує дочку, але дівчина не забуває і про кар'єру, регулярно знімаючись в нових проектах, включаючи недавні зйомки в Києві, які потім показує у себе в соціальних мережах.

На новому фото Кунакі здалася серед кількох скульптур. Красуня обійняла одну з них, показуючи обличчя в профіль. На руці у Тіни можна помітити годинник. На другій фотографії дівчина вже здалася більш крупним планом і можна побачити, що на ній було біле плаття, а годинник на руці змінилися.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Немає слів", "ти самі захоплююча, що я коли-небудь бачив", "я так сильно тебе люблю, сер ... Я найбільший шанувальник тебе", "наймиліший профіль на світі"," дивно, я такий фанат", " Оооо ... мило .... дивись"," красивий образ і який шикарний годинник"," майже як Моніка Беллуччі"," Уявіть собі таке обличчя","Ти така красива".

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