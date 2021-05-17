Відома французька актриса з українським корінням Ольга Куриленко показалася в компанії відомого актора

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже давно поїхала і побудувала кар'єру успішної актриси в Європі. Найбільше дівчина запам'яталася українському телеглядачеві по роботі у фільмі про Джеймса Бонда, де зіграла роль дівчини головного героя. Наприкінці 2020 року публічно зреклася свого українського походження заявивши що вона "не Українка".

Так, цього разу зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому була в майці з оголеними плечима і в креативних штанях з портретами легендарної Мерлін Монро. На фото Куриленко смугами прикрила частину обличчя, ідеальний макіяж красиво доповнив розкішний образ.

"Сподіваюся, у вас прекрасний початок тижня! 😊 ",- написала актриса.

Фанати поставили понад 2000 лайків і написали схвальні коментарі та емодзі:

"Відмінний тиждень вже з ранку, так. І вам того ж. На Моніку Белуччі схожа тут ", "Красиве фото!!", "Вау"," якби ви могли бачити себе з боку, я впевнений, ви б сказали: "яка красива ця жінка", "бажаю вам гарного дня і прекрасного тижня", "чарівна жінка", "красива професійна чуттєва Ольга", "розкішна жінка".

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