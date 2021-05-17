51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, похвалилася концертом в улюбленому місті

Як передає Politeka.net, артистка виступила у Львові з трьома концертами в рамках ювілейного туру. Про це зірка повідомила у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши фото зі сцени, де вона співає.

"Мій улюблений Львів❤️, дякую за ці три концерти! Моя любов до вас нескінченна!",- написала артистка, заінтригувавши фанатів.

У коментарях зірці залишили масу компліментів і схвальних відгуків.

"Які ви молодці! 👏", "😍😍😍чудовий був концерт👏👏👏", "Мамка!! ❤️", " Дякую за чудовий концерт❤️🔥❤️ найкраща і улюблена артистка 👏 👏 👏 ", " Ви як завжди крута, найкраща❤️", " заздрю Львову!!! Миколаїв теж чекає!!! 😍 ", "Ого, яка круть! 🔥❤️", "Коли наступний концерт?", "Було феєрично, щиро дякую Вам за бомбезний концерт ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно Білик зважилася на п'яте розлучення, про що розповіла в програмі «Мій секрет». За словами співачки, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

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