Знаменита українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко продемонструвала вражаючу фізичну форму на пілоні
Як повідомляє Politeka.net, актриса поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як і багато її колег, Денисенко стежить за своєю формою і не забуває про фізичні навантаження. Зокрема, актриса показала, як займається на пілоні.
На кадрах зірка під керівництвом тренера застрибує на пілон і починає повільно крутитися вниз головою, витягаючи ногу.
"Я кручу!", - не може стримати захват Денисенка.
Для занять вона вибрала білий костюм з коротким топом з прозорими рукавами і спідницею-шортами.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
На червону доріжку «Євробачення» пустили не всіх конкурсантів, солістка Go_A звернулася до фанатів: "Ми сидимо в готелі…"
Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!"
Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушці: "Скоро трісне"
"Бабуся впала на коліна": дитина потрапила під колеса вантажівки, кадри трагедії у Вінниці
Пізніше актриса продемонструвала ще один рух.
"Здається, що так просто це зробити, правда?",- поцікавилася Денисенко у передплатників.
Судячи з усього, ці заняття приносять їй задоволення.
Раніше ми писали, що Денисенко продемонструвала свій новий образ.
На фото Денисенко здалася в сукні з вирізом, демонструючи стрункі ніжки. Красуня залізла на стіл, поніжившись серед ваз з квітами.
Актриса розповіла про те, як любить сонячну погоду.
"Ну як же я мрію що б не потрібно було щодня вивчати температуру повітря, вологість і пориви вітру!!! Що б просто надіти щось легке і приємне і побігти на весь день з дому», - написала вона.
Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Денисенко показала, як отримує задоволення на роботі: "Ось воно: найприємніший момент".
Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Денисенко показала, як виглядає в звичайному житті без перуки і гриму: "Боже...".
Також Politeka писала, що зірка "Кріпосної" Денисенко В сукні з вирізом залізла на стіл, вразивши кадрами: "Най-най".