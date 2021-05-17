Це не так просто, як здається

Знаменита українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко продемонструвала вражаючу фізичну форму на пілоні

Як повідомляє Politeka.net, актриса поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як і багато її колег, Денисенко стежить за своєю формою і не забуває про фізичні навантаження. Зокрема, актриса показала, як займається на пілоні.

На кадрах зірка під керівництвом тренера застрибує на пілон і починає повільно крутитися вниз головою, витягаючи ногу.

"Я кручу!", - не може стримати захват Денисенка.

Для занять вона вибрала білий костюм з коротким топом з прозорими рукавами і спідницею-шортами.

Пізніше актриса продемонструвала ще один рух.

"Здається, що так просто це зробити, правда?",- поцікавилася Денисенко у передплатників.

Судячи з усього, ці заняття приносять їй задоволення.

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На фото Денисенко здалася в сукні з вирізом, демонструючи стрункі ніжки. Красуня залізла на стіл, поніжившись серед ваз з квітами.

Актриса розповіла про те, як любить сонячну погоду.

"Ну як же я мрію що б не потрібно було щодня вивчати температуру повітря, вологість і пориви вітру!!! Що б просто надіти щось легке і приємне і побігти на весь день з дому», - написала вона.

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