Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як дуріє зі своєю дружиною

Популярний гуморист любить ділитися зі своїми шанувальниками зворушливими сімейними фото, доповнюючи їх кумедними акцентами. Як повідомляє Politeka.net, цього разу артист показав в Instagram, як проводить час з дружиною.

На новому фото Ткач і його дружина Вікторія відображені під час заходу, який вони відвідали з донькою. Пара вирішила зробити жартівливе спільне фото. На ньому комік і його дружина позують, тісно притулившись один до одного.

При цьому, вони обидва скорчили забавні пики: Ткач здивовано витріщив очі і склав губи трубочкою, а його дружина притиснула руки до щік і підняла губи до самого носа.

"Знаєте, що таке "Краш"?",- поцікавився Ткач у підписі до знімка.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Краш це ти!", "Краш, це людина, яка тобі подобається", "Класні", "Вона твоя крашиха", "Краш це Юрій", "Привіт, Я не знаю, що це за нове слово, не чула в колі спілкування", "Краш це кумир", "це напевно коли мордою об скло, якого не побачив", "знаємо, це бачити вас в залі і не підійти", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" насмішив несподіваним аксесуаром для своєї лисини: "Тимошенко заздрить".

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95" приголомшила поведінкою, красномовні кадри: "Справжня Жінка росте".

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