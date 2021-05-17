Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свою харизму на тематичному фото з дружиною Лілією

Як пише Politeka.net, дружина танцюриста поділилася новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку подружжя позувало разом на даху багатоповерхівки. Для фото чоловік і дружина вибрали схожі образи: на них були довгі пальто, які виглядали дуже стильно.

Влад і його дружина завмерли в впевнених позах, поправляючи манжети своїх пальто. Виглядали вони при цьому дуже харизматично, а сам Лілія навіть порівняла їх з героями Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.

"Містер і місіс Сміт ... виходять на полювання", - підписала фото дружина танцюриста.

Її передплатники тут же почали коментувати цей пост.

"Класні ... молодці", "Містер і місіс вогонь", "круті", "дуже красиві!", "Шикарна краса", - пишуть люди в коментарях до знімка.

Раніше ми писали, що нещодавно Яма порадував шанувальників зворушливим фото красуні-дружини Лілії та їх 5-річного сина Леона, трепетно привітавши коханих з Днем сім'ї 15 травня. Так, артист з особливою теплотою сказав про своє найбільше досягнення в житті. І для Влада-це сім'я.

Нагадаємо, підріс син Влада Ями в оточенні дівчаток-красунь "заробив" гонорар: "Милота 80-го рівня".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма посміявся над "ридаючою" Саніною з The Hardkiss: "Плаче, тому що...".

Також Politeka писала, що Влад Яма показав їх з дружиною Лілією найбільше досягнення і зворушив фанатів: "Молодці!".