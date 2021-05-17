Відома українська ведуча Марічка Падалко показала романтичний весняний образ на тлі своїх улюблених квітів

Як пише Politeka.net, 45-річна ведуча ТСН на телеканалі "1+1" поділилася особистою історією на своїй сторінці в Instagram. Так, Падалко зізналася, що її улюблені квіти – це тюльпани.

"Перші тюльпанові поля я побачила в 92-му, коли ми з однокласниками поїхали за програмою обміну в славне голландське містечко Гронінген. Тепер нарешті наші українські тюльпани. Якщо Вам коли-небудь запропонують зустріти схід сонця серед тюльпанів, не відмовляйтеся. Це дивовижно!" ,- написала Марічка.

Свій пост вона супроводила серією фото, зроблених на українському тюльпановому полі. На знімках ведуча позує на тлі різнокольорових квітів в елегантному весняному образі. На ній довге чорне плаття з глибоким декольте, а також милий світло-блакитний берет. В руках у ведучої великий букет білих і жовтих тюльпанів. Марічка широко посміхається і виглядає дуже щасливою.

Її передплатники тут же почали обговорювати пост.

"Така стильна і весняна", "як це красиво. Фея", "дуже красиво натурально", "це просто казково", "дуже красива "француженка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Падалко показала свій повсякденний образ. Так, на фото 45-річна ведуча позує в темних джинсах, футболці та молодіжній джинсовій куртці. На її обличчі красувалася широка посмішка.

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