Коміки Євген Кошовий та Степан Казанін із "Квартал 95" насмішили сценкою зі співачкою Тіною Кароль

На одній з фан-сторінок 36-річної артистки в Instagram опублікували архівне відео, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На сцені "Квартал 95" Кошовий з Казаніним влаштували Кароль випробування.

"Скажіть, а правда, що ваш син вчиться в Лондоні?", - запитали в співачки, і отримавши ствердну відповідь, вирішили нібито перевірити інформацію в її історії запитів в Гуглі.

"Замовити піцу Київ-Лондон; як відправити синові посилку в Англію; як відправити синові посилку в Англію провідниці", - пожартували гумористи.

Наступне питання звучало: "Як ви ставитеся до колег по цеху?".

"З любов'ю", - відповіла та.

"Так, судячи з запитів, ви дійсно цікаветесть творчістю колег..."

"Джамала 1944; скільки років Джамалі; найсексуальніша співачка в Інстаграм; як заблокувати Інстаграм Макса Барських", - продовжили "знущатися" Кошовий з Казаніним.

Тіна обдарувала артистів посмішкою, хоч трохи й здивувалася останнім "запитам".

Одна з фанаток заступилася за співачку в коментарях: "Кнопковим героям робити нічого. Я б подивилася на них. Невже у них немає людського серця. Реально, мені дуже шкода таких людей..."

Раніше зірка зізнавалася про затаєну образу на "Квартал 95" в програмі "Життя відомих людей". Зараз Кароль не проти послухати щось веселе про себе, але так було не завжди.

Зокрема, співачка згадала, як Кошовий переспівав її "Ноченьку".

"Якось так несподівано прийшов світанок, ласкаву ніченьку я провів у салаті мордочкою - пити треба менше...", - завивав тоді на сцені гуморист, домалювавши собі величезний фінгал.

"У них була сценка про пісню "Ноченька", і тоді в той момент я якось на це не образилася, але... було неприємно. Хоча насправді нічого такого там не було", - ділилася Кароль.

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