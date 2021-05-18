17 травня в Роттердамі (Нідерланди) пройшла генеральна репетиція перед першим півфіналом конкурсу "Євробачення 2021"
В українських Go_A виникли технічні проблеми зі звуком, тому група виступала двічі, повідомили на офіційній Facebook-сторінці "Євробачення" в Україні.
При цьому на сайті пісенного конкурсу відзначили, що проблеми виникли з навушниками не тільки в України, але також у Мальти і Румунії, всім трьом країнам дозволили виступити перед журі вдруге.
Інформаційний партнер конкурсу-сайт escXtra, який веде текстову трансляцію з Роттердама, – зазначив, що під час першого виступу у солістки Go-A Катерини Павленко "стався невеликий казус – вона відстала від треку на кілька секунд", при цьому завершальна нота навіть з проблемами з навушником "була чудовою", зазначає автор блогу.
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Під час повторного виступу проблем зі звуком не було помітно, Павленко виступила "бездоганно і вокально, і візуально".
Портал зазначає, що журі голосує за підсумками цієї репетиції, інші 50% голосів у першому півфіналі 18 травня віддадуть глядачі.
Eurovision Discord пише в Twitter, що другий виступ України був бездоганним. Він був "ідеальним і зачаровуючим", додає escYOUnited.
Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі, атмосфера під час виступу українського гурту дійсно була неймовірна.
Відзначимо, після проведення другої репетиції go_a, різко підскочили в Рейтингу Букмекерів і увійшли и число фаворитів. Схоже, шанси на перемогу групи зростають. Як повідомляє "Суспільне", рейтинг десяти потенційних фіналістів конкурсу виглядає таким чином:
Destiny- " Je Me Casse "(Мальта);
Elena Tsagrinou- " El Diablo "(Кіпр);
Roop- " Discoteque "(Литва);
Go_A- " SHUM "(Україна);
Manizha- " Russian Woman "(Росія);
Tusse- " Voices "(Швеція);
Albina- " Tick-Tock "(Хорватія);
TIX- " Fallen Angel "(Норвегія);
ROXEN- " Amnesia "(Румунія);
Eden Alene- "Set Me Free" (Ізраїль).
Слід зазначити, що проблеми зі звуком не єдине, що стривожило Go_A. справа в тому, що солістка групи Катерина Павленко стала відчувати нездужання і навіть пропустила репетицію 12 травня. Вона здала ПЛР-тесту, який виявився негативним.
Нагадаємо, що після першої репетиції Go_A в Роттердамі виступ українського гурту визнали найефектнішим.
Перший півфінал відбудеться вже сьогодні, 18 травня. Go-A з піснею Shum під номером 15.
Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко після різкого погіршення самопочуття зробила заяву перед "Євробаченням": "я вільна".
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