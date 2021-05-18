Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поскаржилася на стихію, що несподівано розбушувалася і застала її не в кращий момент
Як повідомляє Politeka.net, зірка розповіла про неприємності в розділі сторіз свого Instagram. Так, судячи з кадрів, вона потрапила під град, поки їхала в машині.
"Там ось такі ось крижані камені падають! Просто взагалі! Жесть погодка", - розповіла Мішина, демонструючи стихію, що розбушувалася, яка застала її зненацька.
Судячи зі звуків, за вікном автомобіля дійсно падав дуже великий град.
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Однак, на цьому неприємності Мішиної не закінчилися. Вже на наступних кадрах вона показала, як слухає музику, стоячи в пробці.
"Пробки улюблені", - підписала відео Ксенія, демонструючи своє приречене обличчя.
Зрештою актриса почала підспівувати пісні, адже більше їй нічого не залишалося.
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Мішина показала обличчя крупним планом, змив макіяж. Зірка здивувала виснаженим виглядом, поскаржившись на проблему - темні кола під очима.
Актриса також розповіла про те, що потрапила в стресову ситуацію, невдало припаркувавшись і перекривши місця для інших водіїв. В результаті з нею намагалася зв'язатися навіть поліція.
Нагадаємо, втомлена Мішина зважилася показати те, що зазвичай ховає під шаром макіяжу: "Завжди була така проблема".
Як повідомляла Politeka, Мішина зіпсувала життя сусідам, довелося дзвонити в поліцію: "Вибачалася перед усіма".
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина звернулася до українців, показавши чорно-біле фото: "Я хочу з вами поділитися...".