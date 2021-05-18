Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поскаржилася на стихію, що несподівано розбушувалася і застала її не в кращий момент

Як повідомляє Politeka.net, зірка розповіла про неприємності в розділі сторіз свого Instagram. Так, судячи з кадрів, вона потрапила під град, поки їхала в машині.

"Там ось такі ось крижані камені падають! Просто взагалі! Жесть погодка", - розповіла Мішина, демонструючи стихію, що розбушувалася, яка застала її зненацька.

Судячи зі звуків, за вікном автомобіля дійсно падав дуже великий град.

Однак, на цьому неприємності Мішиної не закінчилися. Вже на наступних кадрах вона показала, як слухає музику, стоячи в пробці.

"Пробки улюблені", - підписала відео Ксенія, демонструючи своє приречене обличчя.

Зрештою актриса почала підспівувати пісні, адже більше їй нічого не залишалося.

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Мішина показала обличчя крупним планом, змив макіяж. Зірка здивувала виснаженим виглядом, поскаржившись на проблему - темні кола під очима.

Актриса також розповіла про те, що потрапила в стресову ситуацію, невдало припаркувавшись і перекривши місця для інших водіїв. В результаті з нею намагалася зв'язатися навіть поліція.

Нагадаємо, втомлена Мішина зважилася показати те, що зазвичай ховає під шаром макіяжу: "Завжди була така проблема".

Як повідомляла Politeka, Мішина зіпсувала життя сусідам, довелося дзвонити в поліцію: "Вибачалася перед усіма".

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