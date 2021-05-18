"Мені здається, мені дуже личить"

Популярна українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала себе з незвичайним кольором волосся

Як повідомляє Politeka.net, зірка здивувала перевтіленням на нових кадрах у своїх сторіз.

Так, Ксенія зізналася, що не проти поекспериментувати зі своєю зовнішністю. На короткому відео вона постала з фіолетовим волоссям, яке кардинально змінило образ ефектної брюнетки.

Втім, шанувальникам не варто переживати: це була лише маска для Instagram, з якою вирішила поекспериментувати актриса.

"Який новенький цікавий колір вийшов...мені здається, мені дуже йде", - вимовляє на кадрах Мішина.

Вона зізналася, що готова була б навіть пофарбуватися в подібний яскравий відтінок, якби не її робота.

"От якби я була б якимось мега-блогером, а не актрисою, то я б пофарбувалася", - заявила зірка.

А поки їй доводиться обмежувати свою тягу до експериментів фільтрами і масками в Instagram.

До цього повідомлялося, що Мішина поскаржилася на втому через щільний графік.

Це, на жаль, не кращим чином відбилося на її зовнішності. Ксенія показала обличчя крупним планом, змив макіяж. Зірка здивувала виснаженим виглядом, поскаржившись на проблему - темні кола під очима.

Нагадаємо, втомлена Мішина зважилася показати те, що зазвичай ховає під шаром макіяжу: "Завжди була така проблема".

Як повідомляла Politeka, Мішина зіпсувала життя сусідам, довелося дзвонити в поліцію: "Вибачалася перед усіма".

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