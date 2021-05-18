Відома українська співачка Оля Полякова постала у всій красі

Професія артиста зобов'язує зірок стежити за своєю зовнішністю, пише Politeka.net. Знаменитості намагаються зберегти молодість і красу, використовуючи різні засоби і регулярно буваючи у косметологів.

Також артисти користуються доглядовими засобами і вдома. Так, Полякова освіжає обличчя, протираючи його тоніком, робить скраб і наносить низькомолекулярну гіалуронову кислоту. Після цього красуня накладає на обличчя зволожуючу тканинну маску.

Результат "очевидний" - у свої 37 років красуня виглядає вражаюче. Це чітко видно на одному з останніх знімків, який артистка розмістила у своєму Instagram.

Оля позувала на природі, зробивши собі "кокошник" з кульбаб - вінок, надівши його на голову. Макіяж з чорних стрілок і рожевих губ відмінно підкреслив всі достоїнства зовнішності зірки.

Полякова виглядала свіжо і ефектно.

"За вікном дощ, а ось вам в стрічку сонця'️️🌞 🌼 🐥", - написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Оля тут така ...на себе не схожа 😮", "Вау гарна", " о боги 😳😳😍😍😍😍😍", "Ой, ледве впізнала. 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥ОЛЯ, ТИ СУПЕР. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Краща❤️"," Шикарна🔥 🔥 🔥 🔥❤️"," неймовірно красиво"," дуже"," Божественна❤️👏Прекрасна"," дуже красива і дуже молода💕", " неймовірна😍", " сонячно і чарівно!😍 ", "Яка😍 😍", "Королева ❤️❤️❤️❤️❤️", "ВАУ!!!! МЕГА крута ШИКАРНО-БОМБІЧНА фотографія! Фотографу браво 👏! Оля, ви не перестаєте радувати око! 😍!".

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