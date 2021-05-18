Українська акторка Ольга Сумська зіграла весілля з чоловіком Віталієм Борисюком

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Інтсаграм.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк вирішили пишно відсвяткувати срібне весілля. Вони влаштували вечірку в одному із ресторанів Києва. Подружжя оновило весільні обітниці та одружилися вдруге.

Церемонія пройшла за участі зірок. Так, там були присутні – Катя Осадча, Віталій Козловський, Володимир Горянський і Гарік Кричевський з дружинами та багато інших.

Також святкування відвідала донька Сумської й Борисюка – 19-річна Анна. Натомість сестра Ольги, Наталія, а також старша донька Антоніна Паперна, не прибули на весілля.

Сумська вбралася в довгу блискучу сукню. Також на ній була довга фата. Борисюк одягнув костюм – чорні брюки та білий піджак з чорними смужками.

«25 років, як один день», - каже на відео Сумська.

Актриса зізналася, що про цей день мріяла ще з дитинства.

"Зараз згадую срібне весілля своїх батьків,мені було 14 років,я пам’ятаю кожну мить цього сімейного свята і воно було прекрасним🥺!Я тоді сказала собі,що обов’язково в моєму житті буде цей день", - розповіла вона.

Користувачі мережі вітають зіркове подружжя, та бажають відсвяткувати й золоте весілля.

«В захваті від вас . Люблю», «Нехай ще буде многая щасливая літа разом», «Які ж ви гарні😍 Було дуже круто! Кохання вам вічного», «Це так зворушливо та чуттєво що аж сльози котяться. Кохання вам ще на многії літа», «Многая літа в щасті та коханні», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".

Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська після 25 років у шлюбі з Борисюком знову одягла весільну сукню і фату, кадри торжества: "а ось і наречений".