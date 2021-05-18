Тіна Кароль продемонструвала свою близькість з відомим українським ведучим Юрієм Горбуновим на емоційному фото

Новий знімок артистів з'явився на одній з фан-сторінок співачки в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кароль і Горбунов давно знають один одного. За роки спільної роботи на "Танцях з зірками" вони помітно зблизилися і тепер багато шанувальників вважають їх друзями.

На фото ведучий і співачка дивляться один на одного. При цьому, Горбунов посміхається, злегка відкривши рот, а ось Кароль розкрила рот дуже широко. В руках у співачки можна побачити великий букет квітів, тому можна припустити, що справа відбувалася на публічному заході.

"Якщо дружити, то тільки так", - йдеться в підписі до знімка.

Шанувальники Кароль тут же відреагували на цей пост. Багато з них при цьому засумнівалися в тому, що артисти дійсно дружать в житті.

"вони земляки з Івано-Франківщини...просто підтримують один одного в роботі, а за лаштунками у кожного своє оточення", "на ТБ вони друзі) а в житті? Горбунов і Потап куми - не забувайте!", "згодна. Не все, що на екрані, рівно так і в житті. Тіна ж сама говорила, що у неї немає друзів в шоу-бізнесі", "молодці Тіна і Юра. прекрасні друзі, які в будь - яку хвилину прийдуть на допомогу", "мені одній здається що вона його хоче з'їсти", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль після заяв Дана Балана вирішила не мовчати: "Я тобі не прощу це...".

Як повідомляла Politeka, Кароль відпустила минуле, показавши зухвалу себе, кадри: "Ось тепер унікальна".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль перервала мовчання після заяв Дана Балана про їхній роман: "Це наша історія...".