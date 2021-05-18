Популярна співачка Ані Лорак перервала мовчання після своїх необережних слів про Костянтина Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно в інтерв'ю співачка обмовилася, що Костянтин Меладзе пропонував їй особливі умови співпраці взамін на просування по кар'єрі. Пізніше Лорак підтримала українська співачка Ольга Полякова. Блондинка заявила, що їй продюсер теж пропонував такі умови.

Варто відзначити, що деякі артистки, які співпрацювали з продюсером, стали захищати його, заявляючи, що по відношенню до них такої поведінки він не дозволяв. Втім, екс-солістка ВІА Гри Тетяна Найник заявила, що під час її роботи в колективі Меладзе чіплявся до неї і розпускав руки. Коли дівчина не відповіла взаємністю, він нібито вижив її з колективу.

Після чергового витка скандалу Ані Лорак перервала мовчання, опублікувавши в Instagram відео з концерту, де вона співає пісню Меладзе. Співачка звернулася до шанувальників.

«Ми з вами живемо в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити і спаскудити будь-яке слово. Так і сталося недавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалося необгрунтоване публічне цькування людини, до якої я з повагою і любов'ю ставлюся — до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої. Добро переможе", - підписала відео артистка.

Нагадаємо, що Алі Лорак в обнімку зі своїм "коханцем" натякнула на довгоочікувану подію:"Боже, це не сон".

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