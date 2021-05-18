Українська модель Єлизавета Ястремська, яка брала участь у конкурсі «Міс Всесвіт 2020», але не потрапила навіть у ТОП-20, показала, як прощається з Голлівудом

Днями були оголошені результати конкурсу, згідно з якими новою володаркою титулу "Міс Всесвіт" стала 27-річна Джулія Гама з Бразилії, а представниця України не потрапила навіть в ТОП-21. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ястремська показала, як прощається з Голлівудом, де і змагалися дівчата. Про це пише Politeka.net.

"Ці 10 днів були такими важкими, але це один з найщасливіших моментів у моєму житті! Конкурс "Міс Всесвіт" - відмінна школа для особистісного зростання", - написала модель у своєму Instagram.

Вона також показала фото, на якому в буквальному сенсі слова сидить на валізах. Красуня одягнена в обтягуючі джинси і оригінальний топ, схожий на бант, яким просто перев'язали ліф.

Незважаючи на не найкращий результат, Єлизавета посміхається і виглядає спокійною.

У коментарях шанувальники підтримали дівчата.

"Я так рада, що Вам вдалося продемонструвати свою подорож на "Міс Всесвіт". Ви дійсно підкорили серця багатьох фанатів від США до Філіппін", "Богиня", "ми любимо тебе королева. Лети високо зі своїми мріями", "бережи себе! Твоя країна повинна пишатися тобою!", "Чудова жінка", - пишуть люди.

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