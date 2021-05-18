Колишній головний герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як доглядає за своєю новонародженою дочкою
Як відомо, після "Холостяка" Михайлюк не зміг побудувати відносин з Дашею Ульяновою, але незабаром почав зустрічатися з моделлю Дариною Хлистун. Пара зіграла весілля без зайвого галасу, а зовсім недавно вони стали батьками дівчинки.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Михайлюк показав, як проводить час з дочкою, пише Politeka.net.
Так, Колишній "холостяк" зробив селфі в ліфті, тримаючи на руках свою дитину, закутану в пелюшки. Макс широко посміхався і виглядав дуже щасливим.
"Пішли гуляти", - підписав фото колишній "холостяк".
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Судячи з кадрів, які публікують в соцмережах новоявлені батьки, Михайлюк бере активну участь у вихованні своєї дочки.
Шанувальники бурхливо відреагували на його пост.
"Який щасливий татко, очі аж світяться", "які ви солодкі", "який щасливий татко, одне диво. Щастя вашій родині!", "Яка ж щира і щаслива посмішка", "Максим вам до лиця батьківство! Ви чудовий батько", "найщасливіший тато", "нарешті і Максим знає, що таке чоловіче щастя ... Будьте завжди такими усміхненими, адже Вам ця посмішка підходить", "У всіх би батьків так світилися очі", "приємно дивитися", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостяк" Михайлюк не стримав емоцій поруч зі сплячою дружиною і дочкою: "хто більше втомився?".
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Михайлюк похвалився ідеальною сім'єю з красунею-моделлю і дочкою: "О, який волосатик".
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