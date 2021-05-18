Український телеведучий Володимир Остапчук жорстко пожартував над своєю другою дружиною Христиною Горняк

Як повідомляє Politeka.net, стосунки телеведучого з Христиною почалися зі скандалу. На той момент чоловік ще був одружений і, до того ж, брав участь у шоу «Танці з зірками». Восени 2019 року Остапчук прийняв рішення про розлучення, а трохи пізніше в його житті вибухнув гучний скандал. Його колишня дружина звинувачувала Володимира в несплаті аліментів і зрадах. Остапчук у відповідь звинувачував жінку у брехні і маніпуляціях дітьми.

Через рік відносин з Христиною Володимир одружився на ній. Пишне весілля закохані відіграли восени 2020 року. У себе в соцмережах пара демонструє гармонійні відносини і любов. Люблять знаменитості і пожартувати один над одним.

Так, у себе в Instagram Остапчук влаштував рубрику відповідей на питання фанатів.

"Зверталися до гадалок? Екстрасенсів?",- запитали у шоумена шанувальники.

"Ні, у мене дружина – відьма", - віджартувався телеведучий.

Раніше ми писали, що Христина заговорила про взаємини з батьками Володимира. Вони відразу знайшли спільну мову. За словами Христини, батько і мати Остапчука прекрасні, щирі і світлі люди. Жінку вразило, що вони постійно жартують.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зізналася, які у неї стосунки з його батьками: "Мама і тато постійно...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука, заговоривши про вагітність, чесно видала свої плани: "після малюків...".

Також Politeka писала, що Остапчук з новою дружиною продемонстрували українцям, як потрібно жити "на повну": "Ось це чистий кайф!".