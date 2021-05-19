Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбувся в Роттердамі у вівторок, 18 травня

Глядачі подивилися 16 виступів, і тільки десять команд вийшли в гранд-Фінал, який відбудеться в суботу, 22 травня.

Україна представляла фольк-гурти Gо_A з піснею»Шум". Глядачі голосно аплодували нашим учасникам. Зауважимо, вперше за 15 років на "Євробаченні" зазвучала ціла пісня українською мовою. Артисти з'явилися на сцені Ahoy Arena під номером 15.

Виступ глядачі зустріли гучними оваціями, зал аплодував стоячи.

Go_A вразили не тільки глядачів у залі. Як повідомляє Укрінформ, виступ українського гурту супроводжувався запальними танцями у прес-центрі.

"Сумнівів не було, що ви фіналісти. Автентичність, неймовірна енергія, зачаровує атмосфера, потужне звучання - це все про вас", "ви - кращі", "Україна - топ вечора: запам'ятовується пісня і виконання, яке розійдеться на меми", "Все в цьому виступі було просто шалено видовищним", "Європа коронувала свою королеву", - пишуть в мережі.

У першому півфіналі крім України також виступили наступні країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан і Мальта.

Згідно з результатами голосування з першого півфіналу у фінал пройшли:

1. Норвегія

2. Ізраїль

3. Росія

4. Азербайджан

5. Мальта

6. Литва

7. Кіпр

8. Швеція

9. Бельгія

10. Україна

При цьому шанувальникам go_a довелося понервувати, адже назва групи прозвучало останнім номером, перед оголошенням ведучі церемонії витримали значну паузу.

Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко після різкого погіршення самопочуття зробила заяву перед "Євробаченням": "я вільна".

Як повідомляла Politeka, солістка go_a показала, що діється за лаштунками "Євробачення" перед півфіналом: "вражає!"

Також Politeka писала, що нова проблема наздогнала Go_A на "Євробаченні", букмекери оновили прогноз: "шанси на перемогу..."