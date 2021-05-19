Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95 "і" Ліга Сміху " Юрій Ткач похвалився шедевром своєї дочки для музиканта Сергія Бабкіна

Артист і його дружина Вікторія виховують шестирічну дочку Лізу. Цього разу артист показав, як його дочка зробила солодкий подарунок власними руками. Кадри із зустрічі Сергія Бабкіна і" крихти Ліззі " Юрій Ткач показав на своїй сторінці в Instagram.

"Крихта Ліззі" принесла солодкий подаруночок, який зробила сама", - підписав кумедне відео Юрій Ткач.

Відзначимо, на відео дівчинка дарує артисту Бабкіну невелику коробку з солодощами і каже: "Це тобі! Я робила сама".

Бабкін тримаючи в руках паперовий стаканчик, присів біля малятка і з посмішкою уточнив, чи правда, що Ліззі робила сама солодощі і чому вона така ошатна: "ти що на свято кудись йдеш?"

На дівчинці була салатова спідниця і обруч в тон, а зверху накинутий чорний блейзер під колір колгот і взуття.

Варто відзначити, що раніше мама Єлизавети Вікторія зазначила, що не впевнена, що її дочка зв'яже життя з моделінгом, але спробувати щось схоже на кіностудію б хотілося. У дівчинки дуже добре виходить демонструвати свої емоції.

Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "насмішив несподіваним аксесуаром для своєї лисини:"Тимошенко заздрить".

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