Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95 "і" Ліга Сміху " Юрій Ткач похвалився шедевром своєї дочки для музиканта Сергія Бабкіна
Артист і його дружина Вікторія виховують шестирічну дочку Лізу. Цього разу артист показав, як його дочка зробила солодкий подарунок власними руками. Кадри із зустрічі Сергія Бабкіна і" крихти Ліззі " Юрій Ткач показав на своїй сторінці в Instagram.
"Крихта Ліззі" принесла солодкий подаруночок, який зробила сама", - підписав кумедне відео Юрій Ткач.
Відзначимо, на відео дівчинка дарує артисту Бабкіну невелику коробку з солодощами і каже: "Це тобі! Я робила сама".
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Бабкін тримаючи в руках паперовий стаканчик, присів біля малятка і з посмішкою уточнив, чи правда, що Ліззі робила сама солодощі і чому вона така ошатна: "ти що на свято кудись йдеш?"
На дівчинці була салатова спідниця і обруч в тон, а зверху накинутий чорний блейзер під колір колгот і взуття.
Варто відзначити, що раніше мама Єлизавети Вікторія зазначила, що не впевнена, що її дочка зв'яже життя з моделінгом, але спробувати щось схоже на кіностудію б хотілося. У дівчинки дуже добре виходить демонструвати свої емоції.
Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "насмішив несподіваним аксесуаром для своєї лисини:"Тимошенко заздрить".
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