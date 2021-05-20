Дочка української комедійної актриси, зірки " Квартал 95" Олени Кравець показала свою нову ефектну зачіску

Старшій дочці зірки "Кварталу 95" і "жіночого Квартал" Олени Кравець Маші Кравець вже виповнилося вісімнадцять років. Причому вже два роки як юна красуня живе самостійно-окремо від батьків. За словами Олени, таке рішення дочка прийняла сама і вона не стала перешкоджати бажанню дівчини.

Як можна помітити на фото Маші, зовні вона досить сильно схожа на свою маму, проте після зміни зачіски і кольору волосся молоду дівчину просто не впізнати.

Цього разу в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Маша поділилася кадрами з чергового перетворення, локони вона зістригла під каре, завивши в дрібні кучері і залишивши їх розпущеними.

Покрутивши головою перед камерами, дівчина акцентувала увагу на новому іміджі, лаконічно написавши на кадрах: «попереду цікавий день».

До цього ми писали, що 18-річна Марія вирушила разом з мамою до Туреччини. Там зірки "Квартал 95» і" жіночого кварталу " успішно поєднували роботу з відпочинком і розвагами. Марія ділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з курорту, хвалячись не тільки видами, але і дозвіллям.

Цього разу дівчина опублікувала свій вечірній лук, який складався з чорних велосипедок і об'ємної курточки. Волосся Марія зібрала в тугий хвостик, а яскравий макіяж зробив її візуально старше своїх років.

Нагадаємо, що Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині: "від зорі до зорі".

Крім того Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення:" мій головний пілот!".