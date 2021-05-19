Коханий "холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт намазався піною і розповів про насолоду чоловіків

Як відомо, Олександр Еллерт часто ділиться в сторіз на своїй сторінці в Instagram подіями з життя і робочими моментами - він працює сценаристом і автором в Студії "Квартал 95". Про це пише Politeka.net.

Так, на новому відео Еллерт показав свою веселу роботу. Маленьке рожеве порося гуляє в Студії" Квартал 95 " і забавно виляє закрученим хвостом.

"Як свідчить один з пабліків інсти👇 🏻 тільки 1% чоловіків насолоджується голінням выходит виходить, що інші 99% роблять це "через не хочу"?! Роблять і бурчать виходить... Че бурчати? Як так? П'ять хвилин ритуалу і"ти м'який, оксамитовий, Шалений" ©️цитата моєї Великої, на секундочку)", - пише Еллерт.



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За словами Еллерта, може це як з їжею, щось не їмо, тому що коли пробували в перший раз, було не смачно... так і з голінням, в дитинстві не правильно показали і тепер буркотунів 99%.

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"Тоді вчимося ЗАНОВО... Беремо одну з новинок-тонізуючу піну / гель з екстрактом кавових зерен або заспокійливу піну / гель з екстрактом олії насіння конопель і до дзеркала! З гелем 2 в 1 можна голитися, вмиватися і нарешті отримувати задоволення від чоловічої буденності 🧖 🏻 скажіть своїм лицарям, нехай спробують новинки і прорекламував пінку відомої фірми. Ну і статистичне дослідження... Які чоловіки вам більше подобаються? Оксамитово-Шалений або колючий буркотун?😂 Дами, ваш вихід в коментарях... ", - з гумором підписав відео Еллерт.

Раніше улюблений "холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як провів вихідний з дітьми - Платоном і Елею. Ксенія виховує сина Платона, а у Олександра є дочка Еля від першого шлюбу.

Нагадавши, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт показав свій "чоловічий рай" без Ксенії: несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, син Ксенії Мішиної публічно викрив Еллерта у брехні, що сталося: "він обманює!".

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина злила в Мережу приватні подробиці про Еллерта:»як виглядає у Саші...".