Зірки "Квартал 95", українські актори Євген Кошовий і Олександр Пікалов здивували поведінкою в одному із закладів

Вже багато років артисти дружать і проводять багато часу разом не тільки на роботі, але і на відпочинку, передає Politeka.net. Звичайно, обидва не так часто діляться кадрами спільного проведення часу, як би хотілося їх фанатам.

Цього ж разу Євген Кошовий "побалував" фанатів, опублікувавши спільне відео з другом. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах обидва перебували за столом, здивувавши дивними манерами. Перед Олександром стояла попільничка з "сигарою".

"Хлопці, я як фахівець з сигар, є такий вислів: "Реально смачна сигара"", - вимовив Пікалов, несподівано відкусивши шматочок. Виявилося, що це було тістечко.

"Так, реально смачна!", - зі сміхом виголосив "кварталовець" і його підтримали друзі.

"Ох ти @pikalov95_official і куряга️️", - підписав відео Кошовий.

Публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Ох і від'ївся", " паліть, хлопці, та сильніше!!! Ви молодці!", "Скоро обличчя не будуть поміщатися", " 👏 👏 👏 🔥 🔥 думаю це реально смачне тістечко😍 😍 😍", "пора худнути"," Пора і прес підкачати, а то щоки вже з-за спини видно:))))"," тобі, Саша, одну морквину пора хряцати, а не тістечка. Років п'ять на одні овочі", " Ну, ви чорта женете, молодці !!!", "Так... Вам то весело", " клас супер красень 👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍", "а етикетка напевно не дуже😆".

Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95", полетівши з дружиною до Туреччини, емоційно звернувся до українців: "я дуже сподіваюся, ми...".

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95 "з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки:"Салом зарості".

Також Politeka писала, що Кошовий з " Квартал 95 "влаштував вдома справжні бої, дружина все зняла на камеру:"Брейк".