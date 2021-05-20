Українська співачка Оля Цибульська, яку називають причетною до гучного розлучення Дзідзьо і Slavia, розповіла правду, ким була в минулому

Як пише Politeka.net, зірка розповіла на своїй старниці в Instagram, як починалася її зоряна кар'єра. І яким чином їй вдалося більше року пожити в іншій країні.

"На другому курсі навчання я здала екстерном іспити і поїхала в Будапешт. У столиці тоді не модно було говорити українською. Це було Провінційно, не елітно і олдскульно. На телебачення студентів брали неохоче. Всі розіслані 300 резюме поштою з прикріпленими фотками і диски, які я залишала на рецепшенах каналів результатів не давали", - пише Цибульська.⠀

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За її словами, приятелька розповіла про кастинг в міжнародну компанію - "телебачення в Будапешті"! Транслюють на багато країн світу. Відкрили програму для України. ⠀

"2 години в прямому ефірі без реклами. Пройдеш кастинг-летиш наступного тижня. І я пройшла. Не знаю як. Включилася камера, я побачила червоний вогник і не змогла зупинитися. Мені подзвонили через годину після кастингу. Сказали готувати документи. Я прожила більше року в Будапешті. Провела безліч прямих ефірів. Виплакала океан сліз за сім'єю і чоловіком, якого любила.За борщем! ",- додає Ольга.⠀

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Кар'єра йшла чудово. Рейтинги Класні, підтягнула добре англійську, тому що всі наради були міжнародними, завела море друзів, з якими контактує досі! А ще знайшла там Бенд, з яким могла співати, готуючись до іспитів в Україні.⠀

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"У мене була відмінна робота, зарплата, житло в центрі міста, водій, медстрахування і пропозиція від компанії залишитися там продюсером. Я прилетіла до Києва на вихідні...вдихнула рідне повітря, вийшовши з таксі і набрала шефа: "я залишаюся вдома.Тут я щаслива. Тут все, що я люблю❤️ Будапешт досі займає особливе місце в моєму серці. Люблю це місто і себе в ньому. Там я дуже подорослішала. Коли хочеш перевірити чого варто-Їдь в нове місце і спробуй завоювати все з нуля без напрацьованого іміджу. Яйця виростають моментально", - написала зірка.

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Після Будапешта їй посипалися Запрошення в Україні. Це як @go_a_band вчора на Євробаченні. Помічати починають вдома, коли визнали за кордоном.

Зазначимо, що нещодавно Цибульська згадала, як вперше приїхала до Києва з Радивилова в 2003 році. ⠀

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".