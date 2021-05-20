Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун вразила фігурою у відкритій сукні на бретельках
Як пише Politeka.net, останнім часом 63-річна зірка все частіше з'являється на фото у вельми спокусливому вигляді. Видно, що в житті актриси присутній спорт, оскільки її фігура ідеальна. Навесні Стоун встигла з'явитися на декількох обкладинках модних журналів і випустила книгу.
На свіжому фото Шерон Стоун позувала в золотистій сукні на бретельках. Фірмова коротка стрижка актриси прекрасно гармоніювала з глибоким декольте і відкритими плечима. Зірка посміхалася, демонструючи підкачані плечі.
"Я показала свій улюблений вінтажний кутюр Valentino на честь його дня народження", - підписала фото зірка.
У коментарях прийшли в захват від старої сукні актриси, яка ідеально на неї сіла.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Ротару в сукні-вишиванці похизувалася в компанії невістки-красуні і внучки: "Найулюбленіші"
Анджеліна Джолі додала "перчинки" образу в майже прозорій сукні: "Живий шедевр"
Астаф'єва похвалилася фігурою в блузі нарозхрист і без всякого сорому: "Дуже красиво"
"Ти з нами назавжди": обірвалося життя легенди київського "Динамо"
"Знову 30", "золота Шерон", "ти красива", "як красиво", "одного разу зірка, завжди зірка", "ви не балуйтеся", "ідеальна форма", "сміливо", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, до інсульту, який трапився з актрисою в 2001 році, Стоун була однією з найбільш затребуваних зірок Голлівуду. На відновлення кар'єри після важкої хвороби у актриси пішло близько семи років. Сьогодні зірка знову знімається в кіно.
Нагадаємо, що 63-річна Шерон Стоун вразила довжиною ніг, "забувши" надіти штани: "взялася за старе?".
Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун, повернувшись з того світу, розповіла, що бачила: "ви не безсилі...".
Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун похвалилася трьома красенями-синами: "Краща мама".