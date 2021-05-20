Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун вразила фігурою у відкритій сукні на бретельках

Як пише Politeka.net, останнім часом 63-річна зірка все частіше з'являється на фото у вельми спокусливому вигляді. Видно, що в житті актриси присутній спорт, оскільки її фігура ідеальна. Навесні Стоун встигла з'явитися на декількох обкладинках модних журналів і випустила книгу.

На свіжому фото Шерон Стоун позувала в золотистій сукні на бретельках. Фірмова коротка стрижка актриси прекрасно гармоніювала з глибоким декольте і відкритими плечима. Зірка посміхалася, демонструючи підкачані плечі.

"Я показала свій улюблений вінтажний кутюр Valentino на честь його дня народження", - підписала фото зірка.

У коментарях прийшли в захват від старої сукні актриси, яка ідеально на неї сіла.

"Знову 30", "золота Шерон", "ти красива", "як красиво", "одного разу зірка, завжди зірка", "ви не балуйтеся", "ідеальна форма", "сміливо", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, до інсульту, який трапився з актрисою в 2001 році, Стоун була однією з найбільш затребуваних зірок Голлівуду. На відновлення кар'єри після важкої хвороби у актриси пішло близько семи років. Сьогодні зірка знову знімається в кіно.

Нагадаємо, що 63-річна Шерон Стоун вразила довжиною ніг, "забувши" надіти штани: "взялася за старе?".

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун, повернувшись з того світу, розповіла, що бачила: "ви не безсилі...".

Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун похвалилася трьома красенями-синами: "Краща мама".