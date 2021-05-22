Близький друг Дзідзьо і української співачки Ярослави Хоми, яка виступає під псевдонімом SLAVIA, прокоментував розлучення артистів

Музикант Орест Галицький, гітарист групи Дзідзьо і друг співака відповів на питання про зоряне розлучення в інтерв'ю для Rostyslove Production.

Не так давно в мережі з'явилася інформація про те, що Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною Ярославою після 20 років відносин.

За словами пари, вони не разом вже дев'ять місяців, їх розставання проходило плавно і усвідомлено: спочатку вони роз'їхалися, потім пожили окремо і лише зрозуміли, що найкращим рішенням буде розлучитися і залишитися в хороших відносинах.

Друг пари також зазначив, що ймовірно окремо їм буде краще. За його словами, зараз вони почуваються добре.

"Відчувають себе чудово, як Сіша, так і Слава. Вони займаються творчістю, займаються саморозвитком. Можливо все таки, коли вони розійдуться і будуть окремо, для них це буде тільки краще. Буває так, що люди коли вони разом, вони не можуть досягати тих вершин, яких їм би хотілося, а окремо можуть зробити набагато більше. Якщо це так, то дай Бог, щоб так і було», - сказав Орест.

Як Михайла, так і Славу він описує як творчих, харизматичних і хороших людей.

"Одне єдине, що я можу сказати про славу поганого, це те, що вона запізнюється. Спізнюється страшно, постійно спізнюється. Це один єдиний недолік, який вона має. Решта-нічого поганого. Вона хороша дівчина, вона розумна, класна, красива", - сказав музикант.

Нагадаємо, Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia: "у мене їх вже сім".

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