Зірка серіалу " Свати» Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, вразила зовнішністю

Тетяна Кравченко запам'яталася глядачам за багатьма ролями, але особливу популярність їй принесла Валюха з "Сватів". І хоча вихід нового сезону серіалу постійно відкладається то через пандемію, то через інші причини, але інтерес до особистості актриси не згасає. При цьому у Тетяни Кравченко немає особистої сторінки в Instagram, але шанувальники потрудилися зробити фан-сторінку, де регулярно з'являються фото артистки, пише Politeka.net.

Так, на новому фото Кравченко відображена з елегантною зачіскою, яскравим макіяжем і сяючою посмішкою.

"Акція: всім, хто посміхнеться - в подарунок гарний настрій!"- підписаний знімок.

Відзначимо, фото зібрало масу компліментів. Схоже щира посмішка актриси підкорює серця.

"Красуня дивовижна", " завжди гарний настрій, коли вас бачу! Стільки позитиву!!! Ви несете світло«, "дивовижна❤️ актриса" «» промениста посмішка«,» Божественна жінка«,» хочеться обійняти«, " Ну просто бомбезна актриса! Валюха наша улюблена" « " яка чарівна посмішка. Мимоволі і сам посміхнешся", " Ах, які очі!",» Завжди приємно бачити чудову актрису Тетяну Кравченко", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Валюха з "Сватів «захопила видом поруч з молодим Добронравовим:»як же я вас люблю".

Як повідомляла Politeka, Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю в химерній шапочці:"людина з народу".

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