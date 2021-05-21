Українська співачка Аліна Гросу нарешті перестала приховувати свій роман з відомим актором
Як пише Politeka.net, на вечірку Viva! Awards 25-річна красуня прийшла з 37-річним російським актором Романом Полянським, з яким їй довгий час приписують роман. Артистка підтвердила стосунки з актором, зазначивши, що у них дійсно все серйозно.
Фото пари з вечірки з'явилися в Instagram.
"Після гучного розлучення у Аліни Гросу нові стосунки. Співачка відвідала премію Viva! Awards в компанії коханого чоловіка", - повідомили автори аккаунта.
"Гірше, коли ви втрачаєте близьких друзів. Тому що чоловіка знайти не сильно важко", - вразила своєю заявою про шлюб Аліна Гросу.
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У коментарях зірковій красуні і новій парі залишили кілька приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.
"Та вона і не приховувала його", "молодець) чого одній сумувати)", "якийсь у нього хворобливий вигляд", "Бліннн, не впізнати! Чи то фотошопа багато або пластики?!! Красива звичайно», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Аліна Гросу розлучилася з чоловіком практично відразу після шумного весілля. Артистка довгий час приховувала розлучення, хоч і почала з'являтися в компанії Полянського.
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