Колишній головний герой шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як гуляє зі своєю новонародженою донькою

Колишній "холостяк" і його дружина Даша Хлистун стали батьками 27 квітня. З самого початку Михайлюк постійно проводить час з донькою і час від часу ділиться сімейними фото в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, у новому пості він показав їх спільну прогулянку.

Так, на нових знімках Макс гуляє по вулиці з коляскою. При цьому, він щасливо посміхається, дивлячись на свою дочку. Екс-холостяк зізнався, що мріяв саме про такі прогулянки. Судячи з його вигляду, зараз він дійсно щасливий.

"Тато гордо прогулюється по райончику з коляскою. Давно я про це мріяв", - написав Михайлюк.

Він також додав, що фото робила його дружина.

Сама Хлистун в коментарях до посту почала випрошувати у чоловіка дозвіл покатати дочку в колясці. Як з'ясувалося, в їх парі управління цим транспортним засобом – прерогатива чоловіка.

"Мисим, ну дай покатати", - написала Даша.

"Мамочка, у тебе який водійський стаж? (Аріана Максимівна цікавиться)", - відповів їй чоловік.

Його передплатники прийшли в захват від таких зворушливих кадрів.

"Які фото Класні! Душевні!", "Тобі йде з коляскою", "не можу намилуватися!", "Такий щасливий тато!)", "Дуже приємно спостерігати за вашою родиною! Будьте завжди такими щасливими!", "Максим ти чудовий тато і людина, однозначно варто пишатися", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка відверто розповіла, як він вдало "підкотив" до неї рік тому: "Як бачите...".

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