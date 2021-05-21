Популярний український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав стильний образ перед появою на новій роботі

Не так давно знаменитий хореограф оголосив про те, що вирішив спробувати себе в новій професії: він став ведучим програми на телеканалі «1+1». Офіційний дебют ями в якості ведучого відбудеться вже наступного тижня, про що він нагадав у новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"У понеділок об 11.15 стану телеведучим. «Твого День», знаєте на якому каналі", - коротко написав Яма.

Він також поділився своїм фото, судячи з усього, зробленим на зйомках. На ньому новоявлений ведучий позує в стильному костюмі кольору слонової кістки і жовтій футболці. Яма посміхається, але виглядає явно не таким впевненим, як на паркеті.

У коментарях до посту шанувальники підтримали хореографа.

"Будемо дивитися", "Ти найкращий", "вітаю Вас Влад", "вітаю Вас Владислав Миколайович! Багато вам щастя, здоров'я, добро, нехай Бог посилає вам щодня",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Влад Яма і його дружина Лілія показали знімок, на якому позували разом на даху багатоповерхівки. Для фото чоловік і дружина вибрали схожі образи: на них були довгі пальто, які виглядали дуже стильно.

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною пішли по стопах Джолі і Пітта, вразивши новими образами: "Містер і місіс вогонь".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма посміявся над "ридаючою" Саніною з The Hardkiss: "Плаче, тому що...".

Також Politeka писала, що Влад Яма показав їх з дружиною Лілією найбільше досягнення і зворушив фанатів: "молодці!".