З ним їй давно приписували роман

Аліна Гросу почала новий етап у своєму особистому житті

Співачка і актриса Аліна Гросу відвідала вечірку Viva.Awards разом з російським актором Романом Полянським, з яким їй довгий час приписують роман.

В програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем та Альона Вінницька на каналі "Україна", вона повідомила, чи правдиві ці чутки.

Під час бесіди з журналістами артистка зізналася, що її з Полянським дійсно пов'язують романтичні стосунки.

"Це зрозуміло все і так. Насправді, я дуже рада, що поруч зі мною є він. Тому що дуже велика підтримка, і він дуже врятував мене після розриву", - зазначила зірка.

Зі своїм колишнім чоловіком, за яким була заміжня нетривалий час, співачка не спілкується.

"Гірше, коли ви втрачаєте близьких друзів. Тому що чоловіка знайти не сильно важко", – поділилася артистка.

Варто відзначити, що Аліна Гросу і Роман Полянський познайомилися два роки тому під час зйомок кліпу до трилогії артистки "Дико Любила Вову". З тих пір російський актор знявся в декількох кліпах зірки і став близькою для неї людиною.

Раніше Полянський зізнався, що зараз проживає в Києві і у нього звідси практично всі предки, так що на 50 відсотків він точно українець.

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