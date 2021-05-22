Життя після цього стала досить важкою

Принц Гаррі повідомив про найстрашніші, за його словами, роки його життя - з 28 до 32 років

Намагаючись впоратися з болем від втрати матері, принцеси Діани, він пішов по похилій дорозі і став вживати заборонені речовини.

За зізнанням принца, в п'ятницю або суботу він вживав стільки спиртного, скільки інші люди за тиждень, причому робив це з метою "замаскувати біль", яка не залишала його після трагічної кончини принцеси Діани.

За словами Гаррі, на похоронах його матері (принцу було 12 років) він ніби "покинув своє тіло і просто йшов поруч", так як був змушений робити те, чого від нього чекають.

Герцог Сассекський зазначив, що не отримав належної підтримки сім'ї. Про трагедію просто намагалися не говорити. Ближче до 30 років Гаррі усвідомив, наскільки сильно все це на нього впливає.

Герцог Сассекський зізнався, що був "просто не в собі", але "грав роль" кожен раз, коли одягав костюм і краватку.

Крім цього, принц Гаррі почав страждати від панічних атак. Коли ж прийшов час виконувати обов'язки члена монаршої сім'ї, Гаррі почувався гірше нікуди.

"Кожен раз, коли я одягаю костюм і краватку, мені доводиться грати роль. Ще до того, як я виходив з дому, мене заливав піт, частішав пульс. Я був у режимі "бий або біжи". Панічні атаки, сильна тривожність - період з 28 до 32 років був кошмаром", – поділився чоловік.

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