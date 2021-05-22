Відома українська телеведуча Лідія Таран залізла на дерево заради ефектних знімків
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram ведучої програми новин на телеканалі 1+1.
Так, в сонячний травневий день, гуляючи з дочкою вулицями столиці Лідія Таран вирішила віддатися спогадам про дитинство.
"Коли дерева були великими, а тепер - навпаки, показувала Василині Київ свого дитинства. Включила машину часу-квітучі каштани, пломбір в гастрономі, пішки від фундаменту Десятинної і далі вниз по Андріївському на Поділ .. який це кайф хоч на хвилинку знову відчути себе так, як тоді. А у вас виходило повернутися в дитинство?",- звернулася вона до фанатів.
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Варто сказати, що заради ефектних знімків популярна телеведуча забралася на дерево.
На ній були надіті рожеві штани і біла блузка. А джинсову куртку вона недбало підв'язала на стегнах. Також для прогулянкового образу Лідія вибрала зручне взуття-кросівки.
Фолловери залишилися задоволені від побаченого, деякі стривожилися, що так сильно високо забралася Лідія і побажали їй поберегти себе, інші звернули увагу на дочку Лідії, зазначивши, що мама з дівчинкою виглядають як дві подружки.
"Бережи себе!",
"Які ви чарівні! Як дві подруги 😍😍 Діти справді мають магію відкривати портали у часі ",
"Краса серед краси😍 😍 😍", - пишуть в коментарях.
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