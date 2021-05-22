Відома українська телеведуча Лідія Таран залізла на дерево заради ефектних знімків

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram ведучої програми новин на телеканалі 1+1.

Так, в сонячний травневий день, гуляючи з дочкою вулицями столиці Лідія Таран вирішила віддатися спогадам про дитинство.

"Коли дерева були великими, а тепер - навпаки, показувала Василині Київ свого дитинства. Включила машину часу-квітучі каштани, пломбір в гастрономі, пішки від фундаменту Десятинної і далі вниз по Андріївському на Поділ .. який це кайф хоч на хвилинку знову відчути себе так, як тоді. А у вас виходило повернутися в дитинство?",- звернулася вона до фанатів.

Варто сказати, що заради ефектних знімків популярна телеведуча забралася на дерево.

На ній були надіті рожеві штани і біла блузка. А джинсову куртку вона недбало підв'язала на стегнах. Також для прогулянкового образу Лідія вибрала зручне взуття-кросівки.

Фолловери залишилися задоволені від побаченого, деякі стривожилися, що так сильно високо забралася Лідія і побажали їй поберегти себе, інші звернули увагу на дочку Лідії, зазначивши, що мама з дівчинкою виглядають як дві подружки.

"Бережи себе!",

"Які ви чарівні! Як дві подруги 😍😍 Діти справді мають магію відкривати портали у часі ",

"Краса серед краси😍 😍 😍", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Зірка "1 + 1" Лідія Таран поділилася сумним одкровенням, хто б міг подумати: "у моїй родині ніколи...".

Як повідомляла Politeka, Зірка "1+1" Лідія Таран, яку усували від ефірів, показала, як розливає "радість": "треба якось жити...".

Також Politeka писала, Зірка "1 + 1" Таран показала себе без гриму, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Ой, смішна!".